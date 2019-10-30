Facebook заподозрил израильскую компанию в слежке через WhatsApp

Израильскую фирму NSO Group обвинили в слежке за пользователями WhatsApp. Facebook намерен судиться с компанией и уже подал против нее иск вместе с руководством оператора одноименного приложения.

Документы опубликованы в электронной базе федерального суда Северного округа штата Калифорния.

В Facebook уверены, что с апреля по май 2019 года NSO Group использовала серверы WhatsApp для рассылки вредоносного программного обеспечения. Причем речь идет не только о США, но и других странах. Пострадали, указано в иске, 1,4 тысячи телефонов и других гаджетов.

ПО, говорится в иске, разработано для того, чтобы следить за «определенными пользователями» мессенджера. Оно позволяет получить доступ к их сообщениям, информации о сделанных звонках и местоположении. Деятельность NSO Group такого плана специалисты Facebook и WhatsApp пресекли в мае.

Сотрудники израильской компании, отмечено в документах, не только сами использовали программное обеспечение, но и предоставляли его по запросу заказчикам. Слежку вели за чиновниками, журналистами, адвокатами и «инакомыслящими».

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От кибератак пострадали владельцы устройств, чьи телефонные номера зарегистрированы в Бахрейне, Мексике, ОАЭ и других странах. В иске указано, что чиновники из этих государств были в числе заказчиков NSO Group.

Деятельность компании попросили запретить. В Facebook и WhatsApp хотят, чтобы израильское предприятие обязали выплатить им определенную сумму. Ее размер не оговаривается. Выплат истцы требуют и для иных сторон, которых признают относящимися к делу.