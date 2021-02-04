Facebook заблокировали в Мьянме после госпереворота

Facebook уже знает, что «доступ в соцсеть закрыт для некоторых людей», заявил пресс-секретарь соцсети.

«Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации», — выразил мнение компании ее представитель.

Также в Мьянме ограничили доступ к Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, это данные службы интернет-мониторинга NetBlocks. Доступ к продуктам Facebook заблокировали многие интернет-провайдеры в стране, передала «Вечерняя Москва».

«Операторы подчиняются приказу о блокировке», — говорится в сообщении NetBlocks в Twitter.

Военное правительство приказало провайдерам ограничить доступ к соцсетям до 7 февраля, 00:00.

Военный переворот произошел в Мьянме 1 февраля. Ранее были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин, госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи. Военные ввели в стране чрезвычайное положение на год и захватили власть в свои руки. Это связано с недовольством людей фальсификацией на этапе парламентских выборов. СМИ писали, что военнослужащие проведут новые выборы правительства. Вице-президент Мьинт Све временно назначен на пост президента.