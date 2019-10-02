Facebook заблокировал группу сторонников Трампа
Компания Facebook заблокировала работу сообщества Police Lives Matter, поддерживающего полицию США. Исследователи заявили, что группа была направлена на продвижение постов об американском лидере Дональде Трампе. Об этом сообщил сайт RT.
Порядка 170 тысяч пользователей состояли в данном сообществе. Аналитики с портала Popular Information рассказали, что в Police Lives Matter создавали публикации с поддержкой американской полиции. Также там размещали милые ролики и новости с животными, которые вовсе не относились к политике.
Однако исследователи отметили, что основной задачей группы было продвижение постов о Дональде Трампе. Представитель Facebook Джо Осборн заявил, что сообщество нарушило правила «борьбы со спамом и фейковыми аккаунтами», сообщил сайт «ПолитЭксперт». Именно этот факт стал официальной причиной бана группы.