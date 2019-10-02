Facebook заблокировал группу сторонников Трампа

Порядка 170 тысяч пользователей состояли в данном сообществе. Аналитики с портала Popular Information рассказали, что в Police Lives Matter создавали публикации с поддержкой американской полиции. Также там размещали милые ролики и новости с животными, которые вовсе не относились к политике.

Однако исследователи отметили, что основной задачей группы было продвижение постов о Дональде Трампе. Представитель Facebook Джо Осборн заявил, что сообщество нарушило правила «борьбы со спамом и фейковыми аккаунтами», сообщил сайт «ПолитЭксперт». Именно этот факт стал официальной причиной бана группы.