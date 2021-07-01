Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафуют за нарушение российского закона

Роскомнадзор составит административные протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter. Компании не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что против WhatsApp составят административный протокол за первое нарушение, а в отношении остальных мессенджеров — за повторное нарушение. В 2020 году ведомство уже привлекало к ответственности Facebook и Twitter — в результате суд оштрафовал каждую компанию на четыре миллиона рублей. При этом Facebook выплатил штраф, а Twitter — нет.

За отсутствие локализации баз данных российских граждан на территории России грозит штраф. За первое нарушение компании придется заплатить от одного до шести миллионов рублей, при этом за повторное нарушение требований сумма составит от шести до 18 миллионов рублей.