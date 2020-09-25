Facebook удалил три сети российских аккаунтов
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение руководства соцсети.
«Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России», — говорится в сообщении.
Автоматическая система соцсети нашла и заблокировала множество фиктивных аккаунтов, где публиковались посты на русском, украинском, английском и арабском языках.
Третья сеть состояла из 23 аккаунтов, шести страниц на Facebook и восьми аккаунтов Instagram, и якобы происходила из России. В ней обсуждались мировые новости и соседние страны, включая Белоруссию.
Ее создатели выдавали себя за независимых журналистов, и потратили на рекламу около десяти тысяч долларов в рублях.
На днях стало известно, что Киев намерен заблокировать на территории Украины приложение для смартфонов российской социальной сети «ВКонтакте».