Facebook удалил три сети российских аккаунтов

В связи с нарушением «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства» компания Facebook заблокировала три сети из 214 аккаунтов из России. Их активность якобы была связана с Сирией, Украиной, Турцией, Японией, Армений, Грузией и Белоруссией.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение руководства соцсети.

«Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России», — говорится в сообщении.

Автоматическая система соцсети нашла и заблокировала множество фиктивных аккаунтов, где публиковались посты на русском, украинском, английском и арабском языках.

Третья сеть состояла из 23 аккаунтов, шести страниц на Facebook и восьми аккаунтов Instagram, и якобы происходила из России. В ней обсуждались мировые новости и соседние страны, включая Белоруссию.

Ее создатели выдавали себя за независимых журналистов, и потратили на рекламу около десяти тысяч долларов в рублях.

На днях стало известно, что Киев намерен заблокировать на территории Украины приложение для смартфонов российской социальной сети «ВКонтакте».