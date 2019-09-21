Facebook приостановил работу тысяч приложений после скандала с утечкой данных

«Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы по ряду причин на время проведения расследования», — сказано в заявлении компании.

В статье отмечается, что все временно заблокированные приложения относятся к 400 разработчикам. На момент остановки их работы многие программы запускались в тестовом режиме. В отдельных случаях, их точное количество в пресс-релизе не указывается, Facebook полностью заблокировала работу некоторых приложений.

«Это могло произойти по целому ряду причин, в том числе из-за некорректной подачи полученной от нас информации, публикации данных без защиты личной информации пользователей, а также в связи с другими грубыми нарушениями нашей политики», — отметили в компании.

Вопрос о защищенности личных данных в Сети стоит достаточно остро, информация о пользователях все чаще просачивается в открытый доступ. В интернете обнаружили базу данных с 419 миллионами мобильных номеров пользователей Facebook. Незащищенный сервер содержал личные данные пользователей со всего мира, в том числе даты рождения, пол, страны, родные города, ID профилей/