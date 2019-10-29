Facebook представил программу, которая обманет систему распознавания лиц
Корпорация Facebook показала новую технологию, которая меняет черты лица, оставляя лицо похожим на оригинал, но не подходящим для программы распознавания, сообщил «Царьград».
Американская корпорация представила новую технологию на сайте исследовательского подразделения Facebook.
Эксперты показали видео, на котором программа меняет лицо. Она может поменять форму носа, бровей, глаз, но сохраняет мимику, освещение и речь. Таким образом меняется тип лица, однако внешнее сходство остается. После такой трансформации системе распознавания фотография не по зубам.
Измененное видео пытались распознать с помощью системы, которая распознает до 50 тысяч лиц — ArcFace. Однако программа, легко распознавшая оригинал, оказалась бессильна перед измененной копией.