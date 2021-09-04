Facebook пометил ролик с темнокожими мужчинами как «видео о приматах»

Facebook пометил ролик с дракой темнокожих и белых мужчин как «видео о приматах». Позже представители компании извинились. Об этом сообщило издание Sky News.

Компания извинилась и объяснило, что так ролик определил искусственный интеллект. Функцию рекомендаций они временно отключили, чтобы доработать.

Также соцсеть изменила некоторые функции для жителей Афганистана, чтобы защитить их. Пользователи смогут закрыть свой аккаунт для посторонних лиц в один клик. Не входящие в список друзей люди не смогут скачивать их фотографии и видеть посты.

Глава отдела политики кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер подчеркнул, что всем, у кого есть друзья в Афганистане, стоит ограничить доступ к своему аккаунту ради их защиты. Он опубликовал несколько инструкций для по защите данных профиля в Facebook для простых людей и работающих в исламской республике журналистов. Отдельные инструкции по ограничению доступа посторонних появились в Instagram в виде всплывающих окон.