Facebook «переименовал» Киев

Замена произойдет согласно официальной транслитерации украинского алфавита.

«Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Раньше, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — написал Кулеба.

«Переименование» не затронет старые отметки с названием столицы Украины. Однако новые уже будут «правильными», отметил министр.

Глава ведомства поблагодарил Facebook за такое решение. По его мнению, столица Украины имеет право на транслитерацию с украинского, а не с русского языка, отметило ИА Nation News.

«Этот важный шаг поможет нам исправить #KyivNotKiev и в остальном киберпространстве», — добавил Кулеба.

В июне 2019 года совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Теперь там тоже действует вариант написания Kyiv.

Кампания по переименованию украинской столицы в английском языке стартовала еще в 2018 году. Первыми новое правописание поддержали институты Евросоюза.

В английском языке произношение слова фактически не отличается, изменения заключаются только во внешнем виде.