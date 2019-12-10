Facebook отказал властям США в выдаче данных пользователей

В Facebook свое решение объяснили безопасностью пользователей мессенджеров. По мнению руководства компании, предоставление правительству бэкдора (намеренно внедренный разработчиком дефект алгоритма, который дает несанкционированный доступ к зашифрованным данным) откроет путь для злоумышленников.

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«Бэкдор, доступ к которому вы требуете для правоохранительных органов, может стать подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, который создаст для них пути по входу в системы и делающим каждого человека на наших платформах более уязвимым перед реальным ущербом», — сообщила компания Facebook в письме генпрокурору.

На данный момент в дискуссию между техногигантами и силовыми ведомствами о доступе и шифровании персональных данных вовлечены Facebook и Apple.