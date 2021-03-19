Facebook назвал причину глобального сбоя Instagram и WhatsApp

Сбои сервисов Facebook, среди которых оказались Instagram и WhatsApp, были связаны с технической неисправностью. Специалисты уже устранили все неполадки в работе, сообщили представители компании РИА «Новости».

Также о возобновлении работы сообщили сотрудники WhatsApp.

«Спасибо за ваше терпение, это были долгие 45 минут, но мы вернулись!» — написали специалисты мессенджера в Twitter.

Глобальный сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел вечером 19 марта. Пользователи по всему миру стали жаловаться на проблемы со входом в приложения, загрузкой и использованием сайтов. С неполадками столкнулись жители США, Европы и других стран. В России больше всего проблем зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущий сбой в работе Facebook произошел в конце января. Тогда больше всего сообщений о неполадках поступило из США, Нидерландов и Великобритании. Многие пользователи отметили плохую работу десктоп-версии ресурса.