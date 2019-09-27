Facebook начал тестировать отказа от счетчика лайков

Компания Google создала и опубликовала тысячи дипфейков Подробнее

«Мы будем собирать отзывы, чтобы понять, повысят ли эти изменения удобство пользования», — заявил представитель соцсети Джимми Раймо.

Пока в Facebook не решили, распространится ли тестирование на другие страны.

Ранее скрытие счетчика лайков начали тестировать в Instagram. Эксперимент в соцсети, принадлежащей Facebook, проходит в семи странах. Вместо числа лайков пользователи видят несколько имен общих друзей, которым понравился пост.

Facebook — крупнейшая в мире социальная сеть. Была основана студентами Гарвардского университета Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Крисом Хьюзом и Дастином Московицем в 2004 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. Соцсеть приобрела Instagram в апреле 2012 года за миллиард долларов.