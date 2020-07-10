Facebook исправил ошибку, которая остановила работу iOS-приложений

«Ранее сегодня изменения в коде привели к сбоям в работе некоторых iOS-приложений, использующих Facebook SDK. Мы быстро обнаружили и устранили неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пояснил представитель компании.

Источник агентства ранее рассказал, что компания обновила Facebook SDK — это система, которая позволяет пользователям авторизоваться в других приложениях через одноименную социальную сеть. Собеседник ТАСС объяснил, что в обновлении произошла ошибка, из-за чего пострадали десятки приложений. Среди них Viber, Pinterest, Foursquare, Spotify, Tinder, SoundCloud, «Яндекс» и другие.

Сбой привел к тому, что многие приложения запускались только после того, как пользователь отключал телефон от интернета. Ранее сообщалось, что сбой затронул и систему Android.