Facebook и Instagram заработали после очередного сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram полностью восстановили работу после сбоя, который случился поздно вечером в пятницу. Об этом сообщили в представительстве самой сети Facebook и поблагодарил пользователей за терпение, которое им невольно пришлось проявить на текущей неделе.

На сервисе DownDetector вечером 8 октября снова стало резко увеличиваться число сообщений о жалобах на перебои в Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи Facebook чаще всего говорили о том, что не грузится ни сайт, ни приложение. Также было невозможно зарегистрироваться и войти в свой аккаунт. Instagram писал о проблемах с подключением к серверу, а клиенты WhatsApp испытывали трудности со звонками и отправкой сообщений.

Это уже второй по счету сбой на текущей неделе. В понедельник вечером полностью рухнула работа указанных сервисов по всему миру. Поступили десятки миллионов жалоб. Появлялась даже информация, что сотрудники Facebook не могли попасть в головной офис, потому что у всех заблокировали пропуска. Но позже стало ясно, что это был технический сбой, а не масштабная хакерская атака.