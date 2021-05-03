Facebook и Instagram захотели собрать данные пользователей, чтобы остаться бесплатными

Facebook и Instagram сообщили пользователям, что сбор персональных данных поможет сохранить приложения бесплатными. Уведомления начали появляться после обновления iOS до новой версии. Дело в функции App Tracking Transparency, которая заработала в конце апреля.

После установки обновления 14.5 все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете. Ранее Facebook предупреждал, что новые правила Apple об отслеживании данных пользователей повлияют на изменение рекламных инструментов. В результате будут ограничены способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения ее результатов.

При этом спор вокруг рекламных изменений начался еще в прошлом году. В декабре Apple сообщила, что введет для разработчиков обязательство сообщать о собираемых данных, а также запрашивать согласие на использование IDFA. Речь идет об идентификаторе, с помощью которого компания может отслеживать поведение пользователей в Сети без их согласия.

При этом Facebook предупредил партнеров о возможном снижении эффективности рекламы из-за новой политики Apple. Однако в компании заявили, что социальная сеть просто хочет получить как можно больше данных о своих пользователях.