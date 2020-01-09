Facebook и Instagram разрешат контролировать количество политической рекламы

Facebook и Instagram решили ввести новую функцию по регулировке количества рекламы. Теперь пользователи смогут сами ограничивать число политической рекламы в своих новостных лентах.

«Новые функции позволят людям видеть меньше политической и социальной рекламы в Facebook и Instagram. Мы обновляем нашу библиотеку рекламы (Ad Library), чтобы повысить ее уровень прозрачности и дать людям больший контроль над рекламой», — сказано в пресс-релизе Facebook.

В компании пояснили, что библиотека рекламы представляет собой архив, который позволяет людям видеть все рекламные объявления политиков и кампаний. Благодаря нововведению пользователи смогут выбирать определенные категории рекламы, а также видеть даже те объявления, которые скрыл рекламодатель.

«Например, если рекламодатель решил исключить вас из просмотра определенных объявлений о сборе средств, потому что он не думает, что вы сделаете пожертвование, но вы все еще хотите видеть эти объявления, вы сможете это сделать, несмотря на исключение», — объяснили в Facebook.

Ожидается, что новая функция станет доступна уже в первом квартале 2020 года для пользователей по всему миру.

Ранее вице-президент по управлению глобальной политикой компании Моника Бикерт объявила, что Facebook будет удалять поддельные отредактированные видеоролики, которые искажают реальность и вводят людей в заблуждение.