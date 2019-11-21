  • Facebook и Instagram оказались уязвимы в Google Play

    21 ноября 2019, 15:12

    Алена Макаренко

    Приложения Facebook, Instagram и WeChat своевременно не обновляются в Google Play, поэтому они могут оказаться мишенью для хакеров. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании Check Point Software Technologies.

    Приложения выпускают свои обновления. Тем не менее злоумышленники все еще могут выполнять вредоносный код в последних версиях мобильных приложений в Google Play. После этого хакеры получают доступ к смартфону жертвы, видят переписку и выгружают данные о геолокации владельца устройства.

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    При этом компания Google, которой принадлежит магазин приложений, не следит за обновлениями разработчиков. Поэтому интернет-пользователи скачивают непропатченные программы, о чем даже не подозревают. Такие действия несут им же опасность.

    Пока что единственный способ защититься от действий хакеров — установить антивирус, который вовремя вычислит угрозу.

    В компании надеются, что их исследование изменит подход Google к процедурам и процессу обнаружения уязвимостей и вредоносных программ.