Facebook и Instagram оказались уязвимы в Google Play

Приложения выпускают свои обновления. Тем не менее злоумышленники все еще могут выполнять вредоносный код в последних версиях мобильных приложений в Google Play. После этого хакеры получают доступ к смартфону жертвы, видят переписку и выгружают данные о геолокации владельца устройства.

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При этом компания Google, которой принадлежит магазин приложений, не следит за обновлениями разработчиков. Поэтому интернет-пользователи скачивают непропатченные программы, о чем даже не подозревают. Такие действия несут им же опасность.

Пока что единственный способ защититься от действий хакеров — установить антивирус, который вовремя вычислит угрозу.

В компании надеются, что их исследование изменит подход Google к процедурам и процессу обнаружения уязвимостей и вредоносных программ.