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    07 декабря 2021, 17:49

    Ежегодная конференция «Яндекса» пройдет 8 декабря

    «Яндекс» расскажет о новых разработках и технологиях на ежегодной конференции 8 декабря

    Анастасия Максимовских, Виктория Сарада

    Сотрудники компании «Яндекс» расскажут о последних разработках и достижениях за год на конференции 8 декабря. Как и в 2020-м, зрителей соберут онлайн.

    Ежегодная конференция «Яндекса» пройдет 8 декабря

    На конференции представят фильм 21-го года, причем это не слайды и презентация про успехи, а живой диалог с теми, кто стоит за технологиями и сервисами. Главные герои здесь — люди с их живыми эмоциями.

    Ежегодная конференция «Яндекса» пройдет 8 декабря | Изображение 1

    «В фильме будут показаны новинки, как создаются сервисы „Яндекса“. В фильме еще можно будет познакомиться с людьми, которые делают эти сервисы, увидеть, как они работают, как они мыслят. Это возможность погрузиться глубоко в контекст и понять, как устроена эта часть мира», — отметил управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

    Ежегодная конференция «Яндекса» пройдет 8 декабря | Изображение 2

    На конференции можно будет узнать много интересного: для чего руководители сервисом сами работают курьерами и кладовщиками, научатся ли голосовые помощники распознавать эмоции и когда уже можно будет заказать беспилотные такси.

    Ежегодная конференция «Яндекса» пройдет 8 декабря | Изображение 3

    Все подробности мероприятия IT-компания решила не раскрывать. Всю информацию о полезных обновлениях, новых разработках и технологиях «Яндекса» можно будет узнать 8 декабря.