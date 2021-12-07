Ежегодная конференция «Яндекса» пройдет 8 декабря

Сотрудники компании «Яндекс» расскажут о последних разработках и достижениях за год на конференции 8 декабря. Как и в 2020-м, зрителей соберут онлайн.

На конференции представят фильм 21-го года, причем это не слайды и презентация про успехи, а живой диалог с теми, кто стоит за технологиями и сервисами. Главные герои здесь — люди с их живыми эмоциями.

«В фильме будут показаны новинки, как создаются сервисы „Яндекса“. В фильме еще можно будет познакомиться с людьми, которые делают эти сервисы, увидеть, как они работают, как они мыслят. Это возможность погрузиться глубоко в контекст и понять, как устроена эта часть мира», — отметил управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

На конференции можно будет узнать много интересного: для чего руководители сервисом сами работают курьерами и кладовщиками, научатся ли голосовые помощники распознавать эмоции и когда уже можно будет заказать беспилотные такси.

Все подробности мероприятия IT-компания решила не раскрывать. Всю информацию о полезных обновлениях, новых разработках и технологиях «Яндекса» можно будет узнать 8 декабря.