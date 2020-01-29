29 января 2020, 12:54
Евросоюз ограничит допуск Huawei к развитию сетей 5G
Евросоюз планирует ограничить допуск китайской компании Huawei к развитию сетей 5G, написало ТАСС, ссылаясь на иностранное издание. Связано это с национальной безопасностью.
Компания Huawei относится к тем фирмам, в работе которых есть риск к получению национальной безопасности, именно поэтому ЕС не допустит ее к развитию сетей 5G.
Каждое государство должно разработать свои меры предосторожности. Все меры согласованы странами Евросоюза.
Газета «Известия» напомнила, что накануне Великобритания уже сообщила об ограниченном допуске Huawei к развитию новой сети.