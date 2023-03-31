31 марта 2023, 15:55
Европейская страна ограничила использование ChatGPT
Италия ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о персональных данных
Власти Италии приняли решение об ограничении работы чат-бота ChatGPT. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по защите персональных данных.
Регулятор отметил, что сервис предназначен для лиц старше 13 лет, однако на нем нет фильтра для проверки возраста пользователей.
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«В чат-боте также нет информации для всех заинтересованных сторон и пользователей, чьи данные собирает OpenAI. В нем отсутствует правовая основа для массового сбора и хранения персональных данных с целью „обучения“ лежащих в основе программы алгоритмов», — сообщили в ведомстве.
В течение 20 дней OpenAI должна сообщить о принятых мерах. В противном случае компании выпишут штраф в размере до 4% годового мирового оборота или до 20 миллионов евро.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск, а также ряд экспертов в отрасли искусственного интеллекта опубликовали открытое письмо с призывом установить полугодичный мораторий на обучение нейросетей из-за вероятных угроз будущему человечества.
Италия
Искусственный интеллект
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