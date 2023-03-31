Технологии 31 марта 2023, 15:55 Европейская страна ограничила использование ChatGPT Италия ограничила использование ChatGPT из-за нарушения закона о персональных данных Unsplash

Читать 360tv в

Власти Италии приняли решение об ограничении работы чат-бота ChatGPT. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по защите персональных данных.

Регулятор отметил, что сервис предназначен для лиц старше 13 лет, однако на нем нет фильтра для проверки возраста пользователей.

Реклама

«В чат-боте также нет информации для всех заинтересованных сторон и пользователей, чьи данные собирает OpenAI. В нем отсутствует правовая основа для массового сбора и хранения персональных данных с целью „обучения“ лежащих в основе программы алгоритмов», — сообщили в ведомстве.

В течение 20 дней OpenAI должна сообщить о принятых мерах. В противном случае компании выпишут штраф в размере до 4% годового мирового оборота или до 20 миллионов евро.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, а также ряд экспертов в отрасли искусственного интеллекта опубликовали открытое письмо с призывом установить полугодичный мораторий на обучение нейросетей из-за вероятных угроз будущему человечества.