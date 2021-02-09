Европа объявила о первом наборе астронавтов за 11 лет

Для космической программы ЕС впервые за 11 лет понадобились новые астронавты. Европейское космическое агентство (ESA) объявило о наборе, который начнется в конце марта.

«Новобранцы будут работать вместе с действующими астронавтами ESA, когда Европа вступит в новую эру освоения космоса», — сказано в пресс-релизе организации.

Подать заявку можно будет с 31 марта по 28 мая. Затем начнется отбор кандидатов.

«ESA настоятельно рекомендует подавать заявки женщинам, поскольку мы стремимся расширить гендерное разнообразие в наших рядах», — заявили в агентстве.

По словам директора ESA по пилотируемым полетам и автоматическим комплексам Дэвида Паркера, в агентстве серьезно работают над тем, чтобы представить в отряде астронавтов разные слои общества. Речь идет не только о возрасте и поле участников, но также, возможно, о привлечении людей с инвалидностью.

Для этого Паркер запускает отдельную инициативу Feasibility Project — «Проект „Реальность“». О его деталях полетный директор ESA не сообщил.