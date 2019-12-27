«Европа на нем давно не летает»: пилоты рассказали об упавшем под Алма-Атой Fokker-100

Самолеты Fokker-100, один из которых рухнул под Алма-Атой, были востребованы в мире и могут считаться надежными машинами. Об этом в беседе с «360» рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Около 150 самолетов Fokker-100 еще летают. Всего, по словам Сытника, их выпустили 280. Последний сошел с конвейера в 1998 году.

«Это, в общем-то, надежная, хорошая машина. Она конкурировала с нашим самолетом Як-42. У Як-42 три двигателя, а у этого — два», — пояснил бывший летный директор «Внуковских авиалиний».

Он добавил, что у Fokker-100 был меньший расход топлива по сравнению с российской машиной — примерно на треть. «Самолет был востребован в мире. Европа на нем давно не летает. <...> Европа предпочитает летать на новых самолетах, не старше 10 лет», — заметил Сытник.

На лайнерах этого типа, добавил он, в основном летают в Австралии. В Казахстане таких самолетов было восемь.

О возможных причинах катастрофы борта Bek Air Юрий Сытник говорить не стал, сославшись на отсутствие данных.

Аналогичного мнения придерживает и заслуженный пилот России Виктор Саженин. Он отказался комментировать действия экипажа и привел три основные версии, которые обычно рассматриваются в подобных ситуациях: техническая неисправность, метеоусловия и человеческий фактор.

В первом случае, предположил Саженин, речь может идти о потере тяги двигателя. Во втором, возможно, свою роль сыграли близость гор или резкое изменение ветра.

«Несколько лет назад там была катастрофа Ту-154, который попал в сдвиг ветра. Произошло примерно то же самое», — напомнил пилот о событиях 1980 года.

Если же говорить о человеческом факторе, то здесь нужно выяснять, насколько точно работали системы самолета и как действовал экипаж. «Нужно дождаться расшифровки самописцев», — обратил внимание Саженин.

По его словам, в том, что самолет Bek Air не взорвался, есть «элемент везения».