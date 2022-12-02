02 декабря 2022, 18:50
Еврокомиссия потратила около $400 тысяч на виртуальную вечеринку, куда никто не пришел
Еврокомиссия организовала вечеринку в метавселенной стоимостью 387 тысяч долларов. Мероприятие посетили только шесть человек, сообщил телеканал «Царьград».
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По данным издания, вечеринку устроили в рамках проекта по обустройству познавательного онлайн-пространства отражающего ценности Евросоюза. Среди шести гостей оказался журналист. Седьмым участников стал диджей.
Еврокомиссия
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