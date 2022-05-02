Еврокомиссия посчитала «закрытость» Apple Pay нарушающей конкуренцию

Еврокомиссия заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Причиной стал запрет доступа сторонним приложениям к технологии бесконтактной оплаты NFC, которую использует система Apple Pay, написал RT.

Apple предупредили о возможных проблемах из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных кошельков. Коллегия ЕС предварительно установила, что Apple ограничила конкуренцию в пользу собственной системы Apple Pay, ограничив доступ к NFC на своих устройствах для сторонних приложений.

Исполнительный зампред ЕК Маргрете Вестагер подчеркнула, что в цифровой экономике растет роль мобильных платежей. И поэтому важно поддерживать конкуренцию и инновации на рынке, чтобы выгоду от этого получали сами пользователи. Но Apple полностью контролирует свою закрытую экосистему.

ЕК продолжит антимонопольное расследование в отношении Apple Pay, начатое еще в июне 2020 года. Однако в комиссии отметили, что делать выводы пока рано, поскольку сам факт такого разбирательства еще ни о чем не говорит.