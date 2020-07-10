Масштабный сбой произошел в работе «МегаФона» и Yota
«Сегодня утром у ряда абонентов в Северо-Западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены», — сказала «360» пресс-секретарь компании Анна Бажина.
По данным Downdetector, проблемы со связью начались около 09:00 10 июля. Больше всего на оператора стали жаловаться пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Также неполадки заметили жители Вологды, Калининграда, Пскова, Смоленска и других российских городов.
Проблемы с работой мобильного интернета начались у 51% клиентов «МегаФона». Мобильная связь стала барахлить у 41% пользователей, а сбой всех сервисов произошел у 7% россиян.
«Это жесть, три дня назад интернет у «МегаФона» нормально раздавался, сейчас скорости совсем нет», — пожаловался один из клиентов.
«На данный момент Башкортостан с Татарстаном без связи. Не могу получить SMS для погашения кредита. Просрочка по времени», — поделился другой пользователь.
«Пушкинский район, Московская область. Пропал 4G, а с ним и доступ в интернет. Позиционируете себя как лучший интернетный оператор, да, у вас скорости о-го-го. Но вот такого количества сбоев я не видел ни у кого», — негодовал мужчина.
Неполадки 10 июля заметили и клиенты Yota. Наибольшие проблемы оказались у жителей Ярославля, Твери, Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга и других городов.