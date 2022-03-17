«Это вопрос времени». YоuТubе в России предрекли судьбу Instagram

Многие зарубежные соцсети в России сейчас не работают. Теперь россиян волнует вопрос, что же будет с YouTube. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что есть ощущение, что в ближайшее время YouTube будет заблокирован, это вопрос времени.

В России действует законодательство с декабря 2020 года, согласно которому запрещено цензурирование российских СМИ, объяснил Зыков в эфире телеканала «360». За это действо иностранным площадкам полагается наказание в виде блокировки.

«То есть соответственно, есть полное ощущение, что в ближайшее время YouTube, точно также как и Instagram будет заблокирован, это вопрос времени», — заметил Зыков.

При этом он добавил, что хочется верить, что этого не произойдет, потому что YouTube для россиян — «это второй телевизор, а для многих и первый».

Блокировка YouTube также серьезная проблема для российского блогерского сообщества, заметил Зыков. По его словам, так или иначе все стараются не терять оптимизма и надеются, что ничего не произойдет, однако уже начинают создавать дубликаты на российских площадках.

YouTube и российская площадка RuTube изначально одинаково развивались, и первое, что сделал RuTube — это мобильное приложение для Android, отметил Зыков. Причем сделал это россиянин, проживающий в США.

Чтобы переманить к себе блогеров, с ними решили делиться зарабатываемыми деньгами, чего не делает российская площадка. Поэтому все создатели контента, которые хотели начать зарабатывать хоть как-то, стали развивать свои площадки в рамках YouTube.

Но сейчас YouTube монетизацию отключил, и те блогеры, которые были «заточены» исключительно на монетизацию через Google, остались без возможности зарабатывать, потому что прямых контрактов с рекламодателями у них нет, объяснил Зыков.