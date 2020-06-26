«Это уже не „завтра“, а „сегодня“». Электронное голосование может быть использовано на выборах в Госдуму

«Технологии развиваются, и методики голосования будут как-то очевидно эволюционировать, но для решения серьезных вопросов нужно обеспечить безопасность голосования, конституционность и анонимность», — объяснила она

При обеспечении всех эти трех условий такой метод можно будет реализовать.

Электронное голосование может использоваться на выборах в Госдуму, но пока что лучше «не загадывать». Так считает депутат Госдумы, соавтор поправок к Конституции Дмитрий Вяткин. Для начала он предложил подвести итоги всероссийского голосования и посмотреть, как такой метод покажет себя в единый день голосования 13 сентября. И только после этого можно будет делать выводы.

Весь мир живет в «цифре», поэтому было бы странно, если бы избирательное право не получило онлайн-инструмент. Это мнение политолога и зампредседателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Станислава Еремеева. Электронное голосование позволяет гражданам в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право в привычной интернет-среде. Особенно эта возможность удобна для молодежи.

«Это мировой опыт, а Россия всегда была страной умных людей, которые используют те или иные современные достижения науки и техники. Мне кажется, электронное голосование все шире и шире будет распространяться, в том числе и на тех выборах, которые проходят в нашей стране», — сказал Еремеев.

По его мнению, голосование в Сети — это уже не «завтра», а «сегодня». При этом оно остается лишь инструментом и не заменяет традиционные избирательные процедуры, привычные большинству россиян.