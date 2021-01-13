Чего только не умеют умные гаджеты — подсчитывать пульс и калории, впускать в дом по отпечатку пальца, управлять освещением, пылесосить. Но есть и обратная сторона — от очевидного сбора данных до проблем, которые не лежат на поверхности. О том, какую опасность может представлять робот-пылесос, «360» рассказали эксперты.

По словам главного редактора портала Mobileimho.ru Андрея Соловьева, не стоит опасаться прослушки со стороны робота-пылесоса, поскольку в нем нет микрофона. При этом продвинутые модели составляют карту помещений, в которых работают. И можно украсть эти данные, получив доступ к приложению, через которое управляется гаджет.

Однако гораздо больше информации для слежки может предоставить ноутбук или смартфон, уверен Соловьев.

«Чем вреден робот-пылесос с точки зрения слежки? Я считаю, ничем», — резюмировал собеседник.

Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений в компании Positive Technologies Ярослав Бабин также считает, что риск от взлома робота-пылесоса минимальный.

«В первую очередь злоумышленнику необходимо получить доступ к Wi-Fi роутеру и только потом у него появится возможность взаимодействовать с пылесосом при условии, что в ПО этого пылесоса были обнаружены уязвимости (и, конечно, если там есть устройства для записи аудио и видео). Поэтому такая атака хоть и возможна, но требует выполнения слишком многих условий», — заявил «360» Бабин.

Чтобы взломать пылесос, злоумышленнику нужно подключиться к роутеру жертвы. А в софте учтройства должны быть уязвимости, которые позволят изменить его.

Для защиты от взлома специалист рекомендует всегда обновлять прошивки роутера и пылесоса, а также использовать сложные пароли для Wi-Fi.

Реальные проблемы могут возникнуть при столкновении робота-пылесоса с мелкими домашними животным, допускает Соловьев. При этом самостоятельно устройство не будет их давить — робот снабжен большим количеством датчиков, которые позволяют ему объезжать препятствия, например, кошку или мебель.

Однако у домашних питомцев могут возникнуть психологические проблемы, говорит эксперт.

Животные не всегда с ними ладят. Они видят в них агрессию, какого-то соперника Андрей Соловьев главный редактор портала Mobileimho.ru

Кроме того, робот-пылесос может не понравиться тем, кто постоянно находится дома. «Практика показала, что робот-пылесос не покупают в семьи, где дома постоянно находятся люди. Он отлично уживается в тех семьях, где есть определенный период времени, когда все ушли на работу. Тогда он никому не мешает. А если кто-то дома есть, то это шумно и неудобно — под ногами что-то путается», — сообщил «360» Соловьев.

К пожару, уверен он, работа робота-пылесоса не приведет. Собеседник сравнил устройство с ноутбуком или смартфоном, которые теоретически тоже могут загореться, однако на практике этого не происходит.

Соловьева резюмирует, что робот-пылесос — это «просто удобно и классно».