Эксклюзив 28 декабря 2023, 13:55 «Это будет и возможность, и вызов». «360» перейдет на новый домен в 2024 году «360» заработает на новом домене в 2024 году Телеканал «360»

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В новом году «360» заработает в интернете на новом домене 360.ru. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин в интервью «360».

«Мы много лет хотели этот домен получить. Наконец нам это удалось. Сейчас уже можно говорить. Это будет и возможность, и вызов, потому что переезд на новый домен — это такая история, которая всегда требует для редакции более активной работы, чтобы и поисковые системы, и аудитория к этому привыкли», — рассказал Духин.

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Он добавил, что новый домен станет более удобным, чем тот, который используется сейчас. Зампред областного правительства выразил надежду, что эта цифровая составляющая в работе «360» станет еще более заметной.

«Очень хотим, чтобы появились качественные новости местного уровня, как уже говорили об этом. Надеюсь, что это случится, и, надеюсь, что аудитория эти новости распробует и нам удастся добиться неплохих цифр на площадках, которые мы для этого развиваем. Так что планов в этом смысле много», — резюмировал политик.

Полное интервью с Вячеславом Духиным можно посмотреть на всех площадках «360».