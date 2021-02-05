Телефонные мошенники перекочевали в Telegram. Но есть способы защититься

Мошенники стали использовать против пользователей Telegram новый бот. Программа позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос. Не попасться на удочку злоумышленников могут помочь специальные приложения и даже обычный поиск информации в Сети.

Для определения номера телефона можно использовать специальные программы, рассказал «360» специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В качестве примера он привел российский «Яндекс», но также есть и иностранные приложения. Пользователи часто оставляют на сайтах отзывы о телефонах мошенников.

«Эти приложения анализируют открытые данные, которые находятся в так называемом white net, то есть „белом“ открытом интернете. <…> Номер сохраняется в базе данных, и ему дается какая-то определенная оценка. На основе всех собранных данных, которые пользователи сами прислали, приложение выдает, что за номер», — пояснил специалист.

При использовании приложения пользователь увидит на экране не только номер, но и такие пометки, как «коллекторы», «мошенники из банка» и так далее. Но в этом случае стоит понимать, что приложение получает доступ к контактам в телефоне. Кроме того, номер можно самостоятельно проверить, забив его в поисковой строке браузера. При этом есть один лайфхак, о котором знают не все.

«Для точности запроса его нужно обворачивать в кавычки. То есть мы пишем номер телефона и обворачиваем его в кавычки. Тем самым мы даем поисковой системе понять, что она должна найти в точности такой же запрос», — рассказал Вакулин.

Ранее глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд сообщил, что в Telegram появился новый бот, позволяющий подменять номера исходящих вызовов. Этим ботом пользуются мошенники, которые могут выдать себя за родственника, работодателя или сотрудника банка, чтобы заполучить деньги потенциальной жертвы.