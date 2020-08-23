Российские специалисты продолжают работать над внедрением сетей 5G. Сейчас они решают вопрос о выделении конкретных частот, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«5G для нас — это очень важная тема. Как и для всего мира. Президент не раз говорил, что если мы будем отставать в развитии новейших технологий, будь то 5G или искусственный интеллект, то это будет плохо для страны», — привело РИА «Новости» слова главы внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, предстоит решить вопрос о выделении под сеть специальных частот. Он пояснил, что на этих частотах уже давно работают военные. Теперь они должны найти какой-то выход, чтобы потесниться или найти другой эшелон.

Ранее замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов рассказал, что российским сотовым операторам уже предложили опробовать оборудование для 5G. Компании уже заинтересовались и пока изучают все детали предложения. Кроме того, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России изучают возможность создания сетей 6G. При этом планы о внедрении технологий шестого поколения еще находятся на начальном этапе.