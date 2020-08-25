Эксперт рассказал, как звонить, если нет сети

Роль вышки здесь выполняет обычный роутер. Функцию звонков по Wi-Fi поддерживают основные российские сотовые операторы — «Мегафон», МТС», Beeline и Tele2.

Эксперт отметил, что с помощью таких функций, как Wi-Fi Calling, можно звонить и на мобильные, и на городские номера.

Например, «WiFi Calling Билайн» предназначена «для улучшения качества связи и возможности голосового общения через интернет». Абонентам, как сказано в блоге оператора, не нужно платить деньги или дополнительно подключать услугу. Она активируется автоматически при подключении к интернету. И телефон сам определяет, при каком соединении (через Wi-Fi или вышку GSM) качество связи будет лучше. В самом смартфоне эта функция должна быть активирована.

В Tele2 услугу «WiFi-звонки» можно бесплатно подключить в приложении.

Абонентам МТС достаточно активировать функцию «вызовы через Wi-Fi» в настройках телефона и совершать интернет-звонки через Сеть. То же самое касается и клиентов «Мегафона».