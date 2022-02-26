ЕС запретил поставки в РФ технологий для нефтепереработки и космоса

Евросоюз запрещает поставять в Россию товары и технологии для нефтепереработки. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе, передает РИА «Новости».

«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке… физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России или для использования в России», — говорится в журнале.

Причем речь здесь может идти о товарах и технологиях, как изготовленных в Европе, так и вне ее.

Также Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности.

Принятое решение будет действовать до 31 июля 2022 года с возможностью корректировки. Ранее такого рода санкции регулярно пролонгировались.

Санкции в отношении России начали вводить после объявления президентом РФ Владимиром Путиным независимости самопровозлашенных ДНР и ЛНР 21 февраля и специальной операции по денацификации Украины 24 февраля. Российские войска с помощью высокоточного оружия уничтожают объекты инфраструктуры армии Украины по всей территории страны.