Эпоха Паристого: как менялась Московская железная дорога?

Тяжеловесные и длинносоставные — такими стали грузовые поезда почти сорок лет назад. Придумал и организовал новую систему транспортировки с максимальной эффективностью Иван Паристый — легендарный начальник Московской железной дороги. За двадцать лет работы он смог полностью модернизировать инфраструктуру МЖД. Это время и сейчас называют эпохой Паристого.

В здании управления МЖД, где он работал, сегодня прошел телемост между Москвой и Брянском. 19 августа Ивану Паристому могло бы исполниться 90 лет. Железнодорожники столичной магистрали почтили память бывшего начальника.

Заместитель начальника МЖД по кадрам и социальным вопросам Сергей Тюменев рассказал, что тяжеловесное движение придумали для того, чтобы удлинить состав. Благодаря этому можно было одной бригадой за один рейс перевозить как можно больше грузов. Это достижение до сих пор используется на всей сети железных дорог.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, именно Паристый реконструировал и вернул исторический облик шести столичным вокзалам: Казанскому, Ярославскому, Киевскому, Белорусскому, Павелецкому и Савеловскому.

Помимо этого, имя Ивана Паристого до сих пор можно услышать на Киевском вокзале — в его честь назван фирменный пассажирский поезд, курсирующий между Москвой и Брянском.

Я его запомнил таким энергичным, целеустремленным, красивым мужчиной и умным руководителем. Он часто приезжал к нам в депо, проводил планерные совещания, всегда энергично, по-деловому Юрий Чумаченко герой Социалистического труда, бывший машинист локомотивного депо Москва-Сортировочная.

Председатель Дорпрофжела на МЖД Дмитрий Шулянский отметил, что Паристый хорошо знал работу всех структур и подразделений и служб МЖД.

«Свои знания и опыт использовал постоянно, в результате чего во время, когда он был начальником дороги, дорога, наверное, получила наибольшее техническое развитие, технологическое развитие», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Шулянского, за 20 лет работы Иван Паристый также сумел создать инфраструктуру и для самих железнодорожников. Сейчас его дело на Московской железной дороге продолжает внук Иван.

Иван Паристый, заместитель начальника МЖД по территориальному управлению, внук И. Л. Паристого, рассказал, что его дедушка очень любил спорт и футбольную команду «Локомотив».

«Он делал так, что мы по очереди ездили либо с командой, ходили на футбол вместе, либо брал нас вместе, либо по очереди, но всегда уделял время», — объяснил он.

С 2019 года поезд «Иван Паристый» стал двухэтажным экспрессом и отправляется с Киевского вокзала в Брянск трижды в день.