«Енот» из Зеленограда будет следить за дронами и беспилотниками по всему миру

Компания из Зеленограда подписала соглашение о поставках систем слежения за дронами и беспилотниками «Енот» в Южную Корею. Сейчас фирма готова запустить производство своей разработки. Показательные испытания прошли на дубненском полигоне.

С виду — маленькая неброская коробка, внутри — настоящая угроза дронов. Это новейшая радиолокационная разработка российских инженеров — «Енот».

Источник фото: телеканал «360»

Разработчики утверждают, что мимо радара незамеченным не пролетит даже воробей.

Источник фото: телеканал «360»

«Он излучает электромагнитную энергию, принимает отраженную и на основе этой энергии принимает решение о том, что он видит. Настроенная система на объекте принимает решение о завязке траектории, то есть обнаружении цели, в течение первых пяти секунд, после этого идет слежение за объектом в режиме реального времени», — рассказал главный конструктор НПЦ «ЭЛВИС» Олег Зинченко.

Источник фото: телеканал «360»

«Енот» может работать и днем, и ночью. Разработчики готовы подстроить станцию под любые условия работы, в том числе экстремальные. В авторежиме без участия человека радар фиксирует беспилотные воздушные суда, измеряет их координаты, скорость передвижения и передает полученную информацию в программно-аппаратный комплекс.

Источник фото: телеканал «360»

Год назад разработчики станции — зеленоградская компания «Элвис» — получили заем от Фонда развития промышленности в размере 75 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составила 158 миллионов.

«До конца года мы произведем 27 таких изделий, в следующем году мы произведем порядка 100. И будем смотреть на спрос, у нас производство построено таким образом, что, если спрос требует, мы можем работать в несколько смен и собрать большое количество локаторов», — рассказал заместитель генерального директора НПЦ «Элвис» Андрей Пименов.

Источник фото: телеканал «360»

Точную стоимость «Енота» разработчики не называют, но уточняют — средняя цена около 10 миллионов рублей. Конкурентов на российском рынке нет, утверждают представители компании. Аналоги — только у военных, но их станции в разы превосходят как по размерам, так и по стоимости.

«Главное отличие — это малогабаритная, трехкоординатная радиолокационная станция, применяемая не в военных целях. Она обладает характеристиками, сравнимыми с тактическими системами, применяемыми в Министерстве обороны, но она выпущена для гражданского рынка», — сказал главный конструктор НПЦ «ЭЛВИС» Олег Зинченко.

Источник фото: телеканал «360»

Дроны все чаще фигурируют в новостях как опасное оружие: так, с помощью коптера на венесуэльского президента Николаса Мадуро было совершено покушение прямо во время парада. Эти кадры облетели весь мир. Представители разработчиков «Енота» поясняют, что возможность предотвращать преступления и препятствовать технологиям с помощью других технологий, влияет на спрос — сейчас он высокий. У компании уже десяток заявок.

Источник фото: телеканал «360»

«Первый контракт у нас был в России, в экспорт отправится в Корею, в компанию –интегратор, которая отправит локатор на охраняемый объект», — сказал заместитель генерального директора НПЦ «Элвис» Андрей Пименов.

Зеленоградская компания ориентирована на гражданский рынок. «Енот» будет охранять атомные и гидростанции, аэропорты, мосты, но может защищать от назойливого внимания и коммерческие объекты. Он способен обнаружить не только беспилотники, но и людей, автомобили, лодки. Задача радара — предупредить о возможной угрозе. Но в случае необходимости, система может нейтрализовать коптер. Зеленоградская компания планирует занять до 80% рынка, который оценивается десятками миллиардов рублей.