Emojipedia показала эмодзи, которые могут добавить на iOS и Android

Команда разработчиков Emojipedia опубликовала превью-дизайн 31 смайлика. На сайте компании представили 31 вариант смайликов, которые могут добавить в ближайшее время для пользователей гаджетов на платформах iOS и Android.

Среди черновых вариантов — трясущееся лицо, которое разработчики предлагают использовать для описания шоковых ситуаций, толкающие руки «дай пять», розовое, синее и серое сердце, а также изображения птиц и животных. Попали в подборку смайлики имбиря и сети wi-fi.

Финальный дизайн эмодзи определят осенью этого года. Некоторые прототипы могут не добавить в финальную подборку. Новая подборка Emoji 15.0 будет доступна пользователям в конце 2022 и в начале 2023 годов в зависимости от платформы гаджетов.

Эмодзи активно пользуются знаменитости. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала смайлик с медвежонком, намекнув на то, что станет мамой.