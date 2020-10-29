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    29 октября 2020, 23:00

    Ключевые элементы Windows 10 изменятся в 2021 году

    Артур Блянихов

    В следующем году дизайн Windows 10 претерпит существенные изменения. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на профильные СМИ.
    Ключевые элементы Windows 10 изменятся в 2021 году

    По данным издания, с лета 2021 года в операционную систему будет внедряться проект, получивший название Sun Valley. Он представляет собой «оживление» и модернизацию рабочего стола Windows.

    Отмечается, что кроме обновленного интерфейса в системе появятся новые функции. Разработчики пообещали сделать глубокую интеграцию с устройствами, которые оснащены сенсорными экранами.