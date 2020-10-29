Ключевые элементы Windows 10 изменятся в 2021 году

По данным издания, с лета 2021 года в операционную систему будет внедряться проект, получивший название Sun Valley. Он представляет собой «оживление» и модернизацию рабочего стола Windows.

Отмечается, что кроме обновленного интерфейса в системе появятся новые функции. Разработчики пообещали сделать глубокую интеграцию с устройствами, которые оснащены сенсорными экранами.