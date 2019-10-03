Электронный друг человека. Какие новинки техники и электроники представили на выставке в Москве?

Если вы не любите мыть пол, готовить, стирать и гладить — все это могут сделать за вас роботы. В Москве показали больше пятисот новинок бытовой техники и электроники. Многих из них пока не найти в магазине, но вот потрогать и попробовать, как они моют и варят, уже можно. Все чудо-новинки красовались на «М.Видео Electronics Show 2019»

Невозможно не влюбиться в один из самых милых экспонатов выставки — электронную собаку. Она лает и подает лапу. Отзывается на кличку aiba. Правда, как и любая настоящая собака, имеет сложный характер.

Aiba общается только с теми, кого уже хорошо знает. На самом деле, ее не надо выгуливать, не надо убирать за ней шерсть. Она — универсальная собака. Она все видит, все понимает, чувствует ваши прикосновения, у нее везде датчики и камеры: на носу, на хвосте. Глазки моргают. Это робот-друг, робот-домашнее животное.

Источник фото: пресс-служба «М.Видео»

Aiba стала звездой выставки бытовой техники и покорила всех зрителей. Разработчикиc предупреждают — она не игрушка. А настоящий помощник человека: отправит вам на телефон сообщение, если домой заберутся воры.

На шоу выставлены более пятисот технических новинок. Любителям кино хорошего качества приглянется телевизор с разрешением 8К. Внутри него — искусственный интеллект. Он сам достраивает картинку до максимального качества, даже если изначально оно плохое.

Источник фото: пресс-служба «М.Видео»

А хозяйкам в помощь стиральная машина, которой можно по Wi-Fi отправить задание постирать носки. В общем, здесь все, что сделает нашу жизнь проще в быту.

Высокие технологии требуют высоких скоростей. Компания Samsung презентовала новый смартфон, который поддерживает связь пятого поколения. У него двойной экран, который складывается пополам. Организаторы выставки тут же его протестировали и сделали общее селфи на память.

Источник фото: пресс-служба «М.Видео»

«Это невероятно! В той же форме у вас есть двойной экран. Мультиэкран, который очень необходим сегодня. Вы можете открыть WhatsApp, Youtube, Instagram. И все будет работать одновременно. И очень важно, что смартфон поддерживает 5G. Сейчас никто не может представить жизнь без интернета», - отметил Энрике Фернандес, главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Выставка «М.Видео Electronics Show» проходит первый раз в Москве. Организаторы решили собрать все самые актуальные новинки этого сезона на одной площадке, чтобы покупатели знали, как можно облегчить свой быт максимально.

Источник фото: пресс-служба «М.Видео»

«Мы специально выбрали октябрь для „М.Видео Electronics Show“ — многие начинают планировать покупки к новому году. Многие из представленных на выставке гаджетов доступны впервые для широкой публики, но уже к концу года они появятся в наших магазинах. Россия — огромный рынок, интересный для многих производителей, у большинства поставщиков здесь есть местные представительства, и мы бы хотели, чтобы Москва стала одним из глобальных инновационных центров — таких как Барселона, Лас-Вегас, Берлин. Мы надеемся, что выставка станет ежегодной», - подчеркнул г-н Фернандес.

Источник фото: пресс-служба «М.Видео»

«Пользователю теперь не надо будет пачкать руки. Этот принтер заправляется буквально за 12 секунд. Открываете крышечку, открываете разъем специальный. Вставляете специальный комплект заправки — блондер. Такой есть за 790 рублей, в нем содержится 2500 отпечатков, покупая принтер, принтер уже заправлен на 5000 страниц», — рассказал Максим Персидский, трейд-маркетинг менеджер компании HP.

Источник фото: пресс-служба «М.Видео»

4 и 5 октября здесь ждут всех, кто готов окружить себя самыми подвинутыми технологиями. Приглашают и взрослых, и детей — для них есть специальные развлекательные зоны. «М.Видео» планирует сделать эту площадку ежегодной. Чтобы техника была не только полезной и понятной для всех пользователей.