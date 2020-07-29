Электронные SIM-карты отменят систему «мобильного рабства»

«Еще год назад операторы связи, а с ними и ФСБ, дружно выступали против введения eSIM в России. Хотя эта система — еще один шаг к избавлению от мобильного рабства, то есть к привязке к физической SIM-карте. Это уже давно есть в одной большой заокеанской стране. Там же производители смартфонов известной марки уже добавляют в них технологию eSIM», — заявил Леонтий Букштейн.

По словам эксперта, российские операторы смотрели на эту систему с опасением. Как и все новое, она вызывала сомнения и страх. Ведь eSIM освобождает абонента от зависимости от оператора.

«Абонент сам выберет, где и что он будет делать со связью. Получается, что вся огромная система салонов операторов сотовой связи, куда нужно идти и оформлять SIM-карту, оказалась не нужна. Там же с пользователем еще поработают ребята, которые уговорят купить то-се, пятое-десятое. eSIM эту систему расшатывает, если не отменяет совсем», — уверен Букштейн.

Теперь абонентам не нужно будет никуда ходить. Достаточно регистрации на госуслугах, чтобы личность пользователя была понятна и идентифицирована.

«То есть достаточно отправить фотографию и заявление по электронной почте, и все, можешь пользоваться связью. Такой страх раньше вызывали у операторов мессенджеры. И что мы видим сейчас? Почти в каждом тарифе есть неограниченное пользование мессенджером», — добавил Леонтий Букштейн.

По его словам, есть еще один важный момент, связанный с введением eSIM.

«У нас на 2018 год было 10 миллионов не идентифицированных SIM-карт. Это ужасно, нигде в мире такого нет. У метро, у магазинов стоят ребята из братских азиатских республик и продают никем не зарегистрированные SIM-карты. Конечно, ты можешь позвонить оператору и назваться хоть императором римским и будешь пользоваться симкой. Вот eSIM с этим покончит», — уверен Букштейн.

Человек без регистрации на госуслугах, без информации в базе данных просто не сможет пользоваться новой системой.

«Мне кажется, это один из плюсов. О нем не говорят аналитики, все занимаются вопросом, а как это будет работать», — сказал Букштейн.

Еще один важный момент — это то, что теперь производством SIM-карт будет заниматься компания-производитель смартфонов, так как eSIM должна быть вмонтирована в телефон.

«Все, роль оператора отпадает. Производитель поднимется над оператором. У пользователя в телефоне уже есть SIM-карта, он сможет зарегистрировать ее где хочет, у любого оператора. Это разрушает действующую систему идентификации, получения номера. Операторы поразмыслили годик и решили все-таки пойти на это, потому что прогресс не остановить. А мы же не хотим быть на обочине прогресса или где-то в переулке», — уверен Букштейн.

Эксперт добавил, что часть российских операторов уже давно начала тестировать систему eSIM. Поэтому она достаточно быстро войдет в нашу жизнь.

«Некоторые компании держат нос по ветру и следят за новшествами. Теперь, когда лед тронулся, процесс пойдет быстрее. Другой вопрос к производителям — как быстро они смогут встроить новые SIM-карты в смартфоны. Хотя есть опыт зарубежных компаний, которым можно воспользоваться», — заключил Букштейн.

Он также добавил, что немого жалеет российских операторов связи, потому что будет явный отток посетителей из их салонов, куда вложены большие средства.