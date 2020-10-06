Электронные ПТС будут выдавать с 1 ноября. Они избавят водителей от лишних трат

С 1 ноября водители перестанут получать бумажные ПТС. Теперь вся история автомобиля, в том числе данные об обслуживании и авариях, будет храниться в электронных документах. О плюсах таких нововведений «360» рассказал эксперт Михаил Ерцев.

«Введение эПТС можно только приветствовать, так как бумажный носитель в наше время полностью утратил свою актуальность. Он не отражает реальную историю автомобиля, а ограниченное количество записей рождает большие неудобства для владельцев, вынужденных тратить время на получение дубликата и терять деньги на последующей продаже из-за устоявшихся у покупателей страхов», — объяснил операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Михаил Ерцев.

При этом эксперт обратил внимание, что пока реализация идеи достаточно далека от изначальной задумки. Особенно настораживает, что не обязательно заполнять все данные, важные для понимания истории автомобиля.

Информация о страховых случаях, количестве собственников и их типе, наличия залогов и ограничений по-прежнему будут хранится в сторонних базах Михаил Ерцев.

Еще один спорный момент, по мнению эксперта, это попытка монетизировать информацию, хранящуюся в эПТС. Сейчас выписка стоит 250 рублей при том, что существующие сервисы проверки истории автомобиля предоставляют намного более полную информацию об автомобиле за существенно меньшие деньги.

При этом автовладельцы смогут продолжить пользоваться бумажными ПТС — их не ограничат в выборе носителя данных. Электронный документ будет оформлен для тех, кто приобрел новую произведенную в России машину или ввез автомобиль из другой страны, сообщает портал Autonews.

Оформить электронный ПТС смогут организации-производители машин или российские представительства марок. В документе будут содержаться самые важные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и другие технические характеристики, VIN-номер, данные о пробеге, сведения о прохождении техосмотра и многие другие. Причем список обещают расширить и позднее включить в него даже данные от судебных приставов.