Электронные книги войдут в список приложений для предустановки на гаджеты в России

Электронные и аудиокниги включат в перечень приложений, рекомендованных к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, продающиеся в России. Об этом сообщил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Электронные книжки на данном этапе, в постановление, которое вышло, не включены, но мы в первом квартале ее включим и наши ведущие приложения российские, которые обеспечивают доступ к электронным книгам, к аудиокнигам, будут доступны по умолчанию на всех новых устройствах», — передает «Интерфакс» слова главы министерства.

Он также уточнил, что будет организована работа для предустановки по включению отдельной категории по электронным книгам.

В начале января в России утвердили перечень российских программ для предустановки на продающиеся в стране гаджеты. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года. Утвержденные программы будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Среди браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов лидируют приложения «Яндекса». Продукты Mail.Ru Group представлены в категориях «Новостной агрегатор» и «Электронная почта».