Электронные чеки появятся повсеместно с 1 февраля. Что после этого изменится?

При оплате покупателям не нужно будет забирать чек. Он будет выдаваться в электронном виде с помощью QR-кода. Также можно будет получить чек на почту или в смс после введения в терминале соответствующих данных.

В результате онлайн кассы смогут обходиться без принтера, а у покупателей не будет проблем из-за путаницы, когда терминалы по ошибке выдают, например, чужой чек.

«Исключение составляют подакцизная продукция, технически сложные товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации», — рассказал член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов о перечне товаров, которых не коснется новшество.