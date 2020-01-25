Электронные чаевые в России станут доступны клиентам еще одной платежной системы

Клиенты Mastercard скоро смогут оставлять официантам электронные чаевые. Платежная система уже начала переговоры с банками России. Сейчас сервисом могут пользоваться клиенты Visa, Сбербанк и «Тинькофф».

Как пишет РБК со ссылкой на источники в банковской сфере, международная платежная система Mastercard начала вести переговоры с российскими банками, чтобы создать свою платформу для безналичных чаевых. Сейчас специалисты обсуждают технические вопросы. Ожидается, что сервис заработает до конца 2020 года.

«Мы исследуем возможности реализации в России сервиса безналичной оплаты чаевых, чтобы держателям карт было так же быстро и удобно оставить вознаграждение, как и оплатить покупку», — сказали в Mastercard.

Представитель корпорации отметил, что безнал обретает все большую популярность и доступность в различных торговых организациях.

Электронные чаевые через систему быстрых платежей уже ввели Visa, Сбербанк и «Тинькофф». Посетителю кафе и ресторана нужно только назвать сумму вознаграждения официанту. Тот, в свою очередь вводит число на POS-терминале, а гость заведения прикладывает карту. Безнал Mastercard будет действовать по той же схеме.