Электронной почте исполнилось 48 лет

Специалист напомнил, что электронная почта появилась в России в 90-е годы, когда интернет находился на заре своего развития. По словам Парфентьева, с тех пор «мыло» не претерпело принципиальных изменений.

«Понятно, что рос объем сообщений, изменялся размер и характер вложений, которые можно было прикрепить к тексту сообщения. Да, сейчас сообщения приходят быстрее, чем тогда», — отметил аналитик.

По его мнению, нынешняя популярность мессенджеров объясняется тем, что они прикрепили к себе функционал не столько электронной почты, сколько чатов, отсюда и современный бум.

«Мессенджеры уже вошли в деловую переписку, а не только в личную», — заметил эксперт.