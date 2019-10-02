Электронной почте исполнилось 48 лет
48 лет назад было отправлено первое электронное письмо. «Мыло» придумал американец Рэй Томлинсон, который изобрел символ @, известный всем как «собака». Аналитик Урван Парфентьев обсудил с ИА Nation News изменения, которые с тех пор претерпело «мыло».
Специалист напомнил, что электронная почта появилась в России в 90-е годы, когда интернет находился на заре своего развития. По словам Парфентьева, с тех пор «мыло» не претерпело принципиальных изменений.
«Понятно, что рос объем сообщений, изменялся размер и характер вложений, которые можно было прикрепить к тексту сообщения. Да, сейчас сообщения приходят быстрее, чем тогда», — отметил аналитик.
По его мнению, нынешняя популярность мессенджеров объясняется тем, что они прикрепили к себе функционал не столько электронной почты, сколько чатов, отсюда и современный бум.
«Мессенджеры уже вошли в деловую переписку, а не только в личную», — заметил эксперт.