Важнейшим направлением в укреплении технологического суверенитета России является электронная промышленность. В течение ближайших восьми лет она получит беспрецедентное финансирование, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства России выступил на технологической сессии по электронике. Он отметил, что в нынешних условиях важно укрепить технологический суверенитет страны. Важнейшим направлением является электроника, поэтому нужно развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического и вспомогательного оборудования, компонентов, стимулировать спрос на микроэлектронную продукцию.

В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы Михаил Мишустин премьер-министр России.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин объявил Десятилетие науки и технологий. Государству, бизнесу и научному сообществу предстоит проделать большую работу, создать наукоемкие продукты и услуги, обеспечить конкурентоспособность страны в сфере высоких технологий, заключил премьер.