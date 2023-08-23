Технологии 23 августа 2023, 16:12 Электрический самолет решили создать в России Минпромторг: в России разработают электросамолет РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России собираются создать электрический самолет. Об этом ТАСС рассказали в Минпромторге со ссылкой на стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на периоды до 2030-го и до 2035 года.

Разработка электросамолета входит в приоритетную группу продукции авиапромышленности, обозначенную в стратегии. В ней также оказались сверхзвуковой пассажирский самолет, тяжелый вертолет и легкий бизнес-джет.

Реклама

В июне ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Это одни из лучших оперативно-тактических самолетов в мире.

Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация в три смены тестирует опытный образец российского самолета Sukhoi Superjet (SJ-100), с отечественными двигателями ПД-8. Не исключено, что модель выпустят на маршруты уже в следующем году.

Россия достигает все большей независимости в авиационной отрасли.