Электрический купол для защиты от беспилотников изобрели в России

Российские ученые из Общевойсковой академии придумали, как защитить важные объекты инфраструктуры от групповой атаки беспилотников. Они изобрели электрический купол, который может отгонять и уничтожать дроны. Об этом говорится в документе, который опубликовали на сайте Роспатента.

Это изобретение получило патент в конце октября. Согласно описанию, комплекс защиты состоит из двух сетчатых куполов под электричеством, средств радиоэлектронного обнаружения, устройства преобразования энергии, источника питания и системы видеонаблюдения.

В документе говорится, что новый комплекс предназначен для защиты таких объектов, как атомные электростанции и нефтехранилища от групповой атаки дронов. Его система обнаружения способна определить количество БПЛА и особенности их движения. Купольное заграждение будет работать на основе этой информации.

Комплекс может действовать в трех режимах: охранять, отталкивать дроны и уничтожать их. В документе говорится, что существующие системы защиты неэкономичны при отражении групповой атаки небольших беспилотников.

Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института технической физики придумали снаряд с режущей сетью для отражения ударов небольших беспилотников и авиабомб.