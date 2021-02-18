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    18 февраля 2021, 18:31

    Electronic Arts купила крупного разработчика гоночных симуляторов. Сделка обошлась в $1,2 млрд

    Гора Орлов

    Codemasters стала частью разработчика спортивных видеоигр ЕА. Теперь ею владеет подразделение EA под названием Codex Games.

    Окончательная сумма сделки около 1,2 миллиарда долларов. Глава издательства EA Эндрю Уилсон в своем заявлении назвал покупку Codemasters «началом новой эры для гоночных игр».

    Теперь EA владеет такими гоночными франшизами, как Formula 1, Need for Speed, DIRT, DiRT Rally, WRC, GRID, Project CARS и Real Racing.

    Изначально Codemasters хотела купить Take-Two, однако предложение EA оказалось лучше. Позже в разговоре с инвесторами глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что расстроен таким исходом, однако он считает Эндрю Уилсона своим другом и не держит на него зла.

    Сама EA ранее заявила, что с помощью студий Codemasters планирует выпускать хотя бы по одной гоночной игре в год.

    Компания EA подтвердила выход продолжения игры Battlefield уже в 2021 году. Анонс следующей части шутера пообещали выпустить весной, а оценить разработку можно будет осенью.

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