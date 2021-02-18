Electronic Arts купила крупного разработчика гоночных симуляторов. Сделка обошлась в $1,2 млрд

Codemasters стала частью разработчика спортивных видеоигр ЕА. Теперь ею владеет подразделение EA под названием Codex Games.

Окончательная сумма сделки около 1,2 миллиарда долларов. Глава издательства EA Эндрю Уилсон в своем заявлении назвал покупку Codemasters «началом новой эры для гоночных игр».

Теперь EA владеет такими гоночными франшизами, как Formula 1, Need for Speed, DIRT, DiRT Rally, WRC, GRID, Project CARS и Real Racing.

Изначально Codemasters хотела купить Take-Two, однако предложение EA оказалось лучше. Позже в разговоре с инвесторами глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что расстроен таким исходом, однако он считает Эндрю Уилсона своим другом и не держит на него зла.

Сама EA ранее заявила, что с помощью студий Codemasters планирует выпускать хотя бы по одной гоночной игре в год.

Компания EA подтвердила выход продолжения игры Battlefield уже в 2021 году. Анонс следующей части шутера пообещали выпустить весной, а оценить разработку можно будет осенью.

Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, посвященную видеоиграм 1980-х и 1990-х годов. Изображения с марками были выложены в официальном аккаунте Королевской почты в Instagram.