Экстренные службы Херсона перейдут на телефонный код России

Вслед за переходом Херсонской области на российский телефонный код изменятся номера местных экстренных служб. Жителей оповестят об этом по нескольким каналам, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз. Его заявление процитировал ТАСС.

«Сегодня на повестке дня у нас стоит несколько вопросов. Один из них — структурировать номера всех экстренных служб», — сказал он.

Листовки с новыми телефонами полиции, спасателей, скорой помощи и газовой службы будут расклеены на досках объявлений и столбах. Кроме того, об изменениях объявят по радио и местному телевидению.

Регион в мае начал переход с украинского кода +380 на российский +7. Летом заработают два российских оператора мобильной связи. Сейчас херсонцы пользуются услугами только одного. Кроме того, в области была восстановлена работа одного из операторов кабельного телевидения, а местные интернет-провайдеры частично подключились к российскому интернету.