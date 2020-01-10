Эксперты выявили пишущий фейковые отзывы вирус

Антивирусный эксперт Игорь Головин пояснил, что в основном Shopper нацелен на онлайн-магазины. Его действие ограничено подтасовыванием рейтингов, созданием фейковых отзывов и распространением рекламы. Однако нет гарантий, что создатели трояна ограничатся этим и модифицируют вирус, добавив новые функции.