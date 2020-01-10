10 января 2020, 18:27
Эксперты выявили пишущий фейковые отзывы вирус
«Лаборатория Касперского» предупредила о вирусе-трояне Shopper. С его помощью злоумышленники пишут от имени владельцев устройств фейковые отзывы в Google Play. Об этом сообщили «Известия».
Антивирусный эксперт Игорь Головин пояснил, что в основном Shopper нацелен на онлайн-магазины. Его действие ограничено подтасовыванием рейтингов, созданием фейковых отзывов и распространением рекламы. Однако нет гарантий, что создатели трояна ограничатся этим и модифицируют вирус, добавив новые функции.